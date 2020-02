Justin Bieber bat un record historique aux Etats-Unis avec "Changes"

Justin Bieber bat Elvis Presley

Le prince de la pop a battu le King. Justin Bieber est en effet officiellement devenu le plus jeune artiste avec 7 albums numéro 1 au classement Billboard 200. Le record était jusqu'à présent détenu par Elvis Presley, grâce à l'album "Blue Hawaii" en 1961. Le chanteur des tubes Love Me Tender, Can't Help Falling in Love ou encore Heartbreak Hotel n'avait alors que 26 ans. Le Bieb's fait donc mieux puisqu'il est seulement âgé de 25 ans, soit un an de moins.

C'est avec son dernier album "Changes", sorti le 14 février 2020, le jour de la Saint-Valentin, que Justin Bieber a atteint ce record historique. En même temps, ses nombreux fans à travers le monde attendaient son retour en musique avec impatience, l'interprète de Baby ayant connu 5 ans d'absence. Autant dire une éternité pour l'industrie musicale actuelle.

Côté chiffres, la star a ainsi vendu 231.000 exemplaires (126.000 ventes pures) de son nouvel album sur le sol américain. "Changes" marque non seulement son come-back avec des titres plein de love, mais aussi plusieurs collaborations avec Travis Scott sur Second Emotion, Post Malone sur Forever, Quavo sur Intentions ou encore Kehlani sur Get Me.

Il réagit sur les réseaux

Justin Bieber est bien évidemment ravi par cette bonne nouvelle ! Il s'est même fendu d'un "merci" à ses fans sur Instagram et s'est dit "reconnaissant" sur Twitter.