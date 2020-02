Justin Bieber et Quavo n'ont que de bonnes "Intentions" dans leur nouveau clip

Justin Bieber et Quavo veulent répandre de l'amour partout

Et si on faisait la paix, pas la guerre ? Tel pourrait être le mantra du featuring de de Justin Bieber et Quavo. Dans leur clip Intentions, qui vient d'être dévoilé sur YouTube ce vendredi 7 février 2020, les deux stars de la chanson envoient des bonnes ondes et plein de love. En même temps, cela colle avec le nouvel album du Bieb's, "Changes", qui sortira le 14 février 2020, jour de la Saint-Valentin. Un opus sur lequel il a aussi collaboré avec d'autres artistes comme Travis Scott, Post Malone, Kelhani ou encore Lil Dicky.

Après son grand retour avec le single Yummy puis Get Me, qui font partie de son album inédit, Justin Bieber a décidé de révéler le clip de Intentions, dans lequel lui et Quavo montrent plusieurs parcours de femmes anonymes. Ce sont d'ailleurs ces inconnues qui sont les héroïnes de la vidéo. Ces personnes se battent au quotidien pour s'en sortir et le duo souhaite tout simplement les soutenir en leur envoyant un beau message d'amour. C'est pour cela qu'ils sont partis à leur rencontre et que vous pouvez les voir les serrer dans leurs bras. Des hugs (câlins) partout, pour rappeler qu'être positif et envoyer du love, ça rend heureux.

Des paroles qui font du bien

Au niveau des paroles, celui qui s'est marié à Hailey Baldwin et semble enfin avoir trouvé la paix intérieure déclare par exemple : "Shout-out to your mom and dad for makin' you / Standin' ovation, they did a great job raisin' you" ("Bravo à tes parents qui t'ont fait / Tu peux leur faire une standing ovation parce qu'ils ont fait du bon boulot en t'élevant" en français, ndlr).

Et le refrain est tout aussi inspirant : "Picture perfect, you don't need no filter / Gorgeous, make 'em drop dead, you a killer / Shower you with all my attention / Yeah, these are my only intentions" (c'est-à-dire "Image parfaite, tu n'as pas besoin de filtre / Magnifique, fais-les tomber morts, tu es un tueur / Te combler de toute mon attention / Ouais, ce sont mes seules intentions" une fois traduit, ndlr).

A noter que ce n'est pas la première fois que le chanteur canadien bosse avec Quavo. Ils avaient chanté avec Chance The Rapper sur No Brainer, le tube de DJ Khaled.

De nombreux twittos en sont fans

A peine sorti et déjà, le clip semble faire la quasi unanimité sur Twitter. La majorité des internautes a kiffé la vidéo. En ces temps de crise économique (depuis plus d'une décennie, ça fait long) / manifestations sociales (et il n'y a pas que les gilets jaunes) / guerres / épidémie mondiale (hello le Corona virus) et j'en passe, forcément, une chanson qui se veut enthousiaste et altruiste, ça ne peut que fonctionner. Et en plus, le rythme est hyper entraînant. Du coup, les personnes sont de plus en plus nombreuses à l'écouter et à la valider sur le réseau social. Le hashtag #INTENTIONS est même devenu viral.