Justin Bieber de retour avec "Changes" : ses fans valident son nouvel album

Justin Bieber de retour avec "Changes"

Justin Bieber is back ! Après plusieurs années difficiles, entre sa dépression, son addiction à la drogue ou sa maladie, l'interprète de Sorry fait un retour réussi avec son nouvel album "Changes", le premier depuis "Purpose" en 2015. On a déjà eu un petit avant-goût de l'opus avec les morceaux Yummy, Get Me en feat avec Kehlani et Intentions avec Quavo : le Bieb's a aussi invité Post Malone (Forever), Travis Scott (Second Emotion) et Lil Dicky (Running Over).

Justin Bieber nous offre 17 titres tout aussi efficaces les uns que les autres... dans lequel il déclare son amour à sa femme Hailey Baldwin. Dans All Around Me, le chanteur canadien confie : "Never thought I could ever be loyal / To someone other than myself / I never thought I could ever be a spoiler / Guess anything is possible with your help / Anything's possible since you made my heart melt / Gave me the best hand that I'd ever been dealt." Justin Bieber dédie aussi Forever à sa chérie : "No I don't wanna fight it / I don't wanna hide the way I feel / So I guess it's time for me to say that I got eyes for you baby / I want us to be together." Et bonne Saint-Valentin !