Ce départ non diffusé dans La Bataille des Clans va tout changer pour la suite : Carla Moreau et Bastos balancent sur ce qu'on n'a pas vu à l'écran

"Ils se sont barrés du tournage"

Il y a un départ qu'on n'a pas vu dans les épisodes de La Bataille des Clans, et qui a pourtant bien eu lieu ! Lorsque le clan Guedj a éliminé Bastos dans l'épisode diffusé le 18 octobre dernier sur TFX, Cassandra, Laura L. et Mehdi ont changé de camp pour faire allégeance à la JLC Family. Le clan Guedj s'est donc retrouvé trahi et avec 4 candidats en moins... Du coup, Kevin Guedj, Carla Moreau (qui a confirmé sa rupture avec Kevin), Allan Guedj, Maïssane, et Alex, les derniers candidats du clan, ont décidé de tout arrêter et de quitter le tournage.

Un départ en off, qui n'a pas été filmé par les caméras, ou tout du moins pas diffusé à la télé. Mais dans une vidéo postée sur YouTube il y a 4 jours, Bastos a tout montré. "ILS QUITTENT le TOURNAGE en OFF!! (Kevin, Carla, Maissane, Allan, Alex)" prévient le YouTubeur et candidat de télé-réalité dès le titre de sa vidéo. "Ce qui vient de se passer, je crois que ça ne s'est jamais passé en télé. Ils se sont barrés du tournage" a expliqué Bastos.

D'abord, il a expliqué que son élimination aurait été truquée dans La Bataille des Clans, c'est lui qui aurait décidé de partir : "En vrai, j'avais des trucs à régler à Paris, donc je me suis arrangé pour être éliminé". "Et en gros, je crois qu'on est sur une annulation de l'émission" a-t-il poursuivi, "ils se la sont fait mettre à l'envers par Giovanni et Cassandra, tout le monde s'est barré, tout le monde a fait allégeance à la JLC. Et du coup, les Guedj ont pété un câble, ils se sont cassés, ils ont dit : 'Et ben nous, on arrête de tourner, c'est fini pour nous'".