Giuseppa enceinte de Paga : ils annoncent leur "bonheur infini" avec une photo... sanglante

La peur laisse place aux sourires et à la joie. Chez Giuseppa et Paga, cet Halloween 2022 restera comme le jour de leur grande annonce : la candidate est enceinte, ils attendent un bébé. Via un post Instagram surprenant (déguisés et le ventre ensanglanté), les deux candidats de télé-réalité ont partagé leur bonheur : "Après ces 3 longs mois... On a la chance et le coeur rempli d'émotion, d'excitation, mais surtout d'un bonheur infini de pouvoir vous annoncer que nous attendons le fruit de notre amour qui aujourd'hui ne fait que la taille d'un petit kiwi mais prend déjà une gigantesque place dans notre vie mais surtout dans notre coeur tout entier...".

Habitués à tout partager avec leurs fans, l'un et l'autre ajoutent : "On voulait partager ça avec vous car depuis maintenant quelque années vous faites partie de notre vie, de notre quotidien, et nous avons la chance de pouvoir avoir deux communautés bienveillantes avec qui nous voulons vivre toutes nos meilleures expériences, meilleures aventures et notre futur plus belle rencontre avec l'être qui changera notre vie à tout jamais".