Giuseppa et Paga (Les Apprentis aventuriers 5), bébé à venir ? "Forcément, on en parle"

Dans Les Apprentis aventuriers 5, actuellement en diffusion sur W9, Paga et Giuseppa vivent des moments compliqués. Ils se disputent régulièrement et ils ont même été au bord de la rupture. Le comportement de la candidate est très critiqué sur les réseaux et elle a même été clashée à ce sujet par Marine et Océane El Himer.

Depuis la fin du tournage, tout va beaucoup mieux pour le couple, même si des rumeurs de tromperie sont récemment apparues. Dans une vidéo Youtube, postée sur sa chaîne ce dimanche 19 juin 2022, p'tite Giu a répondu aux questions de ses fans.

"Ce serait ridicule de dire qu'on n'a pas de projet d'enfants"

L'un d'eux lui a demandé si elle avait des projets d'enfants avec Paga. "Forcément, on en a quand même des projets d'enfants. C'est normal, puisqu'on vit ensemble tout le temps et que c'est l'homme de ma vie et que je suis la femme de sa vie. On sait qu'on veut finir notre vie ensemble. Ce serait ridicule de dire qu'on n'a pas de projet d'enfants. Ce serait bizarre...Forcément, on en parle" a répondu l'ex de Simon Castaldi, avant de préciser : "Je n'ai pas programmé dans mon calendrier quand est-ce qu'on allait avoir un enfant".

"Comme un couple normal, on a des projets d'enfants, de mariage, de fiançailles et tout ce qui va avec... C'est normal" conclut Giuseppa.

Pour suivre les aventures du couple dans Les Apprentis aventuriers 5, rendez-vous du lundi au vendredi à 19h50 sur W9.