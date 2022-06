Paga (Les Apprentis aventuriers 5) trompé par Giuseppa... avec Greg Yega ? L'accusation qui pourrait tout faire péter

Actuellement au casting des Apprentis Aventuriers 5, Paga et Giuseppa vivent une aventure compliquée. Leur couple est mis à rude épreuve. Ils se disputent régulièrement et ils ont même été au bord de la rupture. Océane et Marine El Himer ont d'ailleurs taclé le comportement de la candidate sur le tournage sur les réseaux sociaux. Alors que tout semble aller mieux pour le couple, une bombe les concernant vient d'être lâchée sur Instagram, ce dimanche 19 juin 2022.

En effet, depuis plusieurs jours, un compte nommé @cousine.mg, qui serait tenu par une blogueuse se faisant passer pour la cousine de Maëva Ghennam, fait trembler les candidats de télé-réalité en balançant de nombreuses infos croustillantes. Cette fois, elle a dévoilé que l'ex de Simon Castaldi aurait couché avec Greg Yega, le meilleur ami de Paga. Ce serait d'ailleurs la raison pour laquelle les deux stars des Marseillais ont été en froid pendant quelque temps.

Giuseppa aurait eu une aventure avec Greg dans le dos de Paga