"Ca commencerait à se voir" : Giuseppa enceinte de Paga ? La grosse rumeur d'un bébé en approche !

Depuis leur coup de foudre dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde, Paga et Giuseppa ne se lâchent plus. Leur couple a ensuite connu de grosses difficultés dans Les Apprentis aventuriers 5. Une rumeur comme quoi Giuseppa aurait trompé son chéri avec son meilleur ami Greg Yega a même tourné. Heureusement, les deux amoureux ont réussi à surmonter tous ces problèmes et la candidate a balayé les ragots qui affirmaient qu'ils s'étaient séparés.

Paga et Giuseppa font de leur couple leur priorité

Conscients que les tournages de télé-réalité peuvent s'avérer très dangereux pour les couples, ils n'ont pas voulu intégrer l'immense casting des Cinquante et ils ne devraient pas non plus apparaître dans Les Marseillais vs Le Reste du Monde 7. "Paga et Giuseppa ont à vrai dire peur de refaire de la télé vu que ça peut briser leur couple (un peu comme le sentiment qu'avaient Julien et Hilona avant de faire les Princes.) C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait les 50 et peut-être sera-t-elle la même raison pour le cross cette année ? Ils ne veulent pas prendre le risque de briser ce qu'ils ont réussi à construire", a récemment affirmé Shayara TV.

Giuseppa enceinte ?

Il y a quelques mois, Paga et Giuseppa ont confié qu'ils pensaient de plus en plus à fonder une famille. Cela pourrait finalement bien se produire beaucoup plus rapidement que prévu, puisque d'après @marie_spy_news, la candidate de 21 ans serait enceinte !