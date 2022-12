"Il faut dire la vérité" : Greg Yega dévoile comment se passent vraiment les soirées en boite de nuit en tournage

Le 14 novembre 2022, W9 a lancé Le Cross, la toute nouvelle version des Marseillais vs Le Reste du Monde. Dès le premier épisode, les candidats ont halluciné en découvrant qu'une troisième équipe intégrait le jeu : Les Motivés, emmenés par leur chef Christopher. Côté Marseillais, on retrouve bien évidemment Greg Yega. Célibataire et après avoir définitivement tourné la page Maeva Ghennam, il est bien décidé à trouver l'amour dans l'aventure.

Bebew se confie sur son aventure dans Le Cross

Kayla a d'ailleurs rapidement avoué son crush pour Bebew, malgré le fait qu'il soit l'ex de son amie Marwa : "C'est trop mon style de mec. Mais j'ai jamais tenté un truc parce qu'il était en couple avec ma copine Marwa. Mais bon, c'est fini entre eux. Greg, pour moi, il est célibataire, donc si jamais il se passe un truc, je ne dirais pas non"; Des propos qui lui ont valu de nombreuses critiques : "Ma phobie une amie comme Kayla, pitié éloignez-moi des filles comme elle", "Kayla, c'est quoi cette copine en carton frère", "Kayla j'laimais bien, mais là ???? Oh Marwa c'est ta copine espèce de conn*sse que tu es", "Kayla, elle a faim de ouf pour vouloir choper l'ex de sa copine", pouvait-on lire, entre autres, sur Twitter. Finalement, les deux candidats ont bien fini par s'embrasser et depuis, ils vivent une relation rythmée de hauts et de bas dans les épisodes.

"On est encadrés"

À l'occasion de la promo de l'émission, Greg s'est confié sur les coulisses du tournage dans notre interview Off Screen. Il nous a notamment expliqué comment se passaient les soirées en boîte de nuit. "En général, quand on va en boite de nuit, on part à 11h du soir de la villa. On reste jusqu'à 2h du matin et après on rentre. Il faut dire la vérité. On est quand même en tournage, on est encadrés... Je ne suis pas là en train de faire la mala. Je ne vais pas commencer à faire la mala en boîte de nuit et rester jusqu'à 5h du matin", nous a dévoilé Bebew.

Contrairement à ce que certains pourraient croire, les candidats ne sont donc pas libres de faire ce qu'ils veulent lors des soirées en boîtes. Pour découvrir notre interview Off Screen complète, rendez-vous dans la vidéo en haut de l'article.