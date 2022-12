"Ils voulaient me frapper" : Maeva Ghennam au coeur d'une bagarre pendant France-Maroc ? Elle donne sa version

Rien ne va plus pour Maeva Ghennam ! La candidate du Cross est au centre des critiques à cause de son attitude. En effet, elle a trahi Julien Tanti pour installer Noré en tant que chef des Marseillais. Visiblement, la candidate regrette son geste et elle a pris la parole pour s'excuser.

"Les épisodes du Cross sont sortis et franchement je regrette. Mais genre j'aime pas faire de la peine à mes amis, j'aime pas que mes amis pensent que je les ai trahis parce que je vous jure en amitié genre je suis trop fidèle, je suis trop entière. Alors autant dans mes relations avec les hommes et tout je suis pas la plus parfaite loin de là. J'ai beaucoup de défauts mais autant avec mes amis genre je suis extrêmement loyale et ça me fait trop de la peine", a-t-elle regretté. De son côté, Julien Tanti lui a lancé un petit tacle en retour. "Le temps passe, les choses changent, les gens nous font sourire et nous déçoivent", a-t-il écrit en légende d'une vidéo sur laquelle on le voit sauver Maeva dans une précédente aventure.

Maeva Ghennam au coeur d'une bagarre

Visiblement, tout semble aller mieux entre les deux stars des Marseillais, et elles ont même regardé la demi-finale de Coupe du Monde opposant la France et le Maroc ensemble. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu lors de cette soirée et une bagarre a éclaté. Maeva a donné sa version en story.

"Il m'arrive toujours des péripéties dans ma vie ! Hier je suis sortie avec des amis voir le match, ça m'a fait trop du bien. J'avais trop envie de vous snapper, mais ça m'a fait bizarre car j'ai passé un bon moment que je n'ai pas partagé avec vous, alors que ça fait 5 ans que je partage tout !", débute-t-elle.

"Ils voulaient me frapper !"

"Je rejoins les Tanti voir le match... J'arrive et je reçois un glaçon dans ma tête ! Je me retourne, je cherche à savoir qui c'est. Il y a une table avec des mecs et il y a en a un qui me dit 'c'est lui' en me parlant de ses copains. (...) Ils se foutaient de ma gueule et ça part en embrouille. Ils commencent à filmer avec leurs téléphones. Moi je fais la même chose, je les filme. Et là, ça part en vrille total. Eux, ont le droit de me filmer, mais quand c'est moi ils pètent un plomb", regrette ensuite celle qui a annoncé boycotter une marque de luxe..

"Ils voulaient me frapper ! Après, ils se sont fait virer comme des malpropres. Les gens.. Je vous jure je passais une soirée tranquille avec mes amis. Il m'arrive toujours des dingueries, ils sont toujours là à me casser les bonbons alors que je ne calcule personne !", conclut-elle.

Heureusement, plus de peur que de mal pour Maeva Ghennam.