"Ça me fait trop de peine" : Maeva Ghennam s'explique après sa trahison envers Julien Tanti dans Le Cross, il la tacle

Après le tremblement qui a secoué Le Cross et l'équipe du Reste du Monde lors de l'élimination de Nikola Lozina, c'est au tour des Marseillais de vivre une véritable révolution ! En effet, Julien Tanti a perdu son rôle de chef au profit de Noré. Celui que le public a trouvé détestable dans Les Cinquante a obtenu les votes de Kamila, Océane El Himer et Maeva Ghennam, quand le roi des problème n'a rallié que Greg Yega à sa cause. Le vote de Maeva Ghennam a été vécu comme une véritable trahison par les fans, car elle est une amie des Tanti dans la vraie vie.

"Je regrette"

"Les épisodes du Cross sont sortis et franchement je regrette. Mais genre j'aime pas faire de la peine à mes amis, j'aime pas que mes amis pensent que je les ai trahis parce que je vous jure en amitié genre je suis trop fidèle, je suis trop entière. Alors autant dans mes relations avec les hommes et tout je suis pas la plus parfaite loin de là. J'ai beaucoup de défauts mais autant avec mes amis genre je suis extrêmement loyale et ça me fait trop de la peine", s'est expliquée celle qui a reçu de nombreuses critiques de la part des téléspectateurs.

"En fait, je vous explique, moi à la base je fais ça parce qu'en fait Julien ne voulait pas rester jusqu'à la fin. Il me disait 'ouais j'ai envie de partir pour aller au concert de Justin Bieber' et tout. Et Noré genre ça lui tenait trop à coeur d'être chef. J'ai vraiment pris ma décision au dernier moment. Je ne savais pas quoi faire parce que les deux sont mes amis. Genre moi Noré et Kamila je les connais depuis avant et Julien maintenant ça fait 5 ans que je fais mes aventures avec lui. Et c'est devenu mon ami, genre mon frère, genre je l'aime de tout mon coeur Julien et en fait j'étais vraiment perdue", a-t-elle ajouté.

"Je déteste trahir mes amis"

"Je sais que ça touche Julien donc depuis ce matin je suis trop mal. Je déteste trahir mes amis. Donc ce matin j'ai envoyé des messages à Julien, je me suis excusée et tout. Genre j'ai pas envie qu'il me parle plus et tout. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours je me suis grave grave embrouillée avec Manon (...) Et Julien il m'a dit qu'il me pardonnait que si je me réconciliais avec Manon. Donc avec Manon on s'est écrit, on s'est parlé, on s'est excusé du coup bah on se reparle. Du coup il m'a dit qu'il me pardonnait et voilà", a-t-elle conclu.

"Les gens nous déçoivent"

Mais de son côté, Julien Tanti a encore visiblement la trahison de son amie en travers de la gorge. En story, il a partagé une vidéo datant de quelques années, dans laquelle on le voit immuniser Maëva pour la sauver.