Les Marseillais : bientôt la fin de l'émission ? On a enfin une réponse claire grâce à Julien Tanti

Dans une interview accordée à Puremédias, Jérôme Fouqueray, directeur général de W9, est revenu sur l'avenir de la télé-réalité sur la chaîne. Il a notamment indiqué qu'après le succès des Cinquante, une nouvelle saison pourrait voir le jour. "C'est une très belle émission, créée, développée et fabriquée en France avec les équipes de Banijay. Il faut s'en réjouir. On se plaint souvent qu'il n'y a pas assez de nouveautés à la télévision. Or, Les Cinquante est une vraie création originale, dans l'air du temps et en contact avec les aspirations des jeunes. Le fait que ce nouveau format soit un succès avec des audiences linéaires solides et un carton sur le digital constitue un grand motif de satisfaction. Des records ont été battus sur notre plateforme 6Play et Salto a semblé très satisfait du programme. L'empreinte sur les réseaux sociaux est également historique. Oui, on réfléchit à une nouvelle saison", a-t-il assuré.

Pas de nouvelle saison des Marseillais après Le Cross

En revanche, mauvaise nouvelle pour Les Marseillais, il a aussi annoncé qu'une nouvelle saison n'était pas prévue pour le moment. "Contrairement aux années précédentes, nous ne lancerons pas une nouvelle saison des Marseillais après la diffusion du Cross mais une nouvelle édition des Apprentis aventuriers, toujours présentée par Laurent Maistret. Le tournage démarre ce lundi aux Philippines. Pour la suite, nous travaillons sur d'autres grandes nouveautés, avec Banijay, Studios 89 et d'autres producteurs", a expliqué le dirigeant de chaîne.

"Les Marseillais ne s'arrêtent pas. Il s'agit d'une marque très forte et d'un actif formidable de W9, qui participe à son succès depuis dix ans ! Comme pour Les Princes de l'amour, on se donne la liberté de laisser reposer l'émission, pour peut-être revenir plus tard, encore plus fort", a-t-il ensuite tempéré.

"Les Marseillais eux-mêmes en ont marre de ces tournages"

D'après Shayara TV, cette pause serait en fait un choix des fratés eux-même. "Ne croyez pas que la décision de faire une pause des Marseillais vient de la production (...) Julien, Jessica et Maeva ne voulaient pas faire la prochaine saison. Et Paga/Giuseppa non plus (...) C'est simple, Les Marseillais eux-mêmes en ont marre de ces tournages. Je pense qu'ils sont arrivés au bout, le concept ne change pas et ça les saoule", a affirmé la blogueuse.

"Je peux vous affirmer que ce n'est pas fini"

Suite à toutes ces infos et rumeurs, Julien Tanti reçoit de nombreuses questions de la part de ses fans sur le possible arrêt des Marseillais. Il a tenu à mettre les choses au clair. "Les fratés, je reçois énormément de messages en ce moment concernant un peu les événements actuels sur W9. Je tenais déjà vraiment à vous remercier du fond du coeur pour tous les messages d'amour que je reçois et toutes ces bonnes ondes. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on partage tout ça ensemble et je peux vous affirmer que ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. En tout cas, merci beaucoup. Je vous aime", a lancé le roi des problèmes.

Selon lui, aucun doute donc, les fratés vont revenir !