Les Marseillais : bientôt la fin... à cause des candidats ? Un blogueur balance sur les coulisses

Dans un monde télévisuel où tout se répète, la télé-réalité va-t-elle se réinventer dans les années à venir ? Pas de doute, les téléspectateurs ressentent une certaine lassitude face aux programmes qui, il y a quelques années encore, cartonnaient. C'est le cas des Marseillais. La première saison a été diffusée en 2012 et les téléspectateurs ont pu suivre les folles aventures de Julien, Paga, Maeva et les autres entre les Etats-Unis, le Brésil, l'Australie ou plus récemment Dubaï et le Mexique.

Sauf que les téléspectateurs semblent bien se lasser : la saison 11, diffusée entre février et mai 2022, n'a rassemblé en moyenne que 466 000 téléspectateurs, contre 784 000 pour la saison 10. Un constat que se répète sur plusieurs émissions cultes : W9 a même été forcée de déprogrammer Les Princes de l'amour 9 à cause des audiences catastrophiques.

Bref, les téléspectateurs semblent vouloir du neuf et ça, les chaînes l'ont bien compris. Dans une interview donnée à nos confrères de Puremédias, Jérôme Fouqueray, le directeur général de W9, a annoncé qu'une nouvelle saison des Marseillais n'était pas prévue pour le moment. "Contrairement aux années précédentes, nous ne lancerons pas une nouvelle saison des Marseillais après la diffusion du Cross" a-t-il déclaré, annonçant l'arrivée prochaine des Apprentis aventuriers 6 dont le casting aurait déjà fuité. Mais la décision de mettre en pause Les Marseillais ne viendrait, en fait, pas uniquement de W9 et des producteurs.

Les candidats ont dit non à une nouvelle saison

Selon Shayara TV, la décision de mettre en pause l'émission viendrait en fait... des Marseillais. Un peu lassés d'enchaîner les tournages, plusieurs candidats cultes auraient décidé de poser leur véto. "Ne croyez pas que la décision de faire une pause des Marseillais vient de la production." écrit la blogueuse dans une story sur Instagram. "Julien, Jessica et Maeva ne voulaient pas faire la prochaine saison. Et Paga/Giuseppa non plus" écrit-elle, expliquant que ces deux derniers préfèrent se consacrer à leur bébé à venir.

"C'est simple, Les Marseillais eux-mêmes en ont marre de ces tournages. Je pense qu'ils sont arrivés au bout, le concept ne change pas et ça les saoule." ajoute la blogueuse.