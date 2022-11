Les Marseillais payés par le Qatar pour assister à la Coupe du Monde ? Un blogueur balance leur salaire fou

Ils auraient été payés par les organisateurs

Des retrouvailles critiquées par certains (surtout à cause de la présence de Kevin qui vient de se séparer de Carla) et qui ne seraient pas faites tout à fait par hasard. Selon Mayamo TV, les candidats des Marseillais n'auraient pas déboursé un centime pour aller assister au match : il explique que les organisateurs de la Coupe du Monde les auraient payés pour promouvoir l'événement, suite à l'appel au boycott.

Et Mayamo va même plus loin. Toujours en stories sur Instagram, il a dévoilé le salaire supposé de chacun des Marseillais, en plus du voyage tous frais payés. "Chaque Marseillais a touché minimum 10 000 euros par personne d'après ma source" précise-t-il.

Une info que semble confirmer le blogueur Navid Cherche qui explique que Bastos avait lui aussi été contacté. Ce dernier aurait cependant refusé cette offre et Navid Cherche a posté un mail en "preuve". Dans le mail en question, il est évoqué une visite du Qatar et de l'Arabie Saoudite pour 6 jours et 5 nuits, tous frais payés, contre des posts sur Instagram et des stories.