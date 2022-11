Les Marseillais grassement payés par le Qatar et l'Arabie Saoudite pour aller à la Coupe du Monde ? Jessica Thivenin dément mais des preuves tombent

C'est bien connu, plus les stars sont célèbres (et riches), plus on leur offre de cadeaux. La preuve avec par exemple la liste folle des cadeaux des nommés aux Oscars. Mais du côté des influenceurs aussi, les marques s'arrachent leurs services et pas que pour des posts sponsorisés payés une blinde. La dernière polémique liée aux candidats de télé-réalité est sortie pas plus tard que cette semaine. Plusieurs candidats des Marseillais dont Thibault Garcia, Jessica Thivenin, Paga ou encore Kevin Guedj qui a été taclé sur le web ont posé ensemble lors du match France/Australie, ce mardi 22 novembre, qui s'est terminé sur un score de 4-1 pour les Bleus.

>> Qatar : les techniques folles des supporters pour boire de l'alcool à la Coupe du Monde 2022 <<

Une sortie normale entre potes ? Oui, mais non. Car selon le blogueur Mayamo, les influenceurs n'auraient pas déboursé un centime pour venir au Qatar. Encore pire, ils auraient même été payés. Le blogueur explique que plusieurs influenceurs auraient été contactés par le Qatar pour organiser un voyage tous frais payés, comprenant aussi une visite de l'Arabie Saoudite. Certains, comme Bastos, auraient refusé tandis que d'autres auraient dit oui. Et, toujours selon Mayamo, chacun aurait touché la modique somme de 10 000 euros pour publier des stories en direct de ces deux pays. Pas mal pour des vacances, non ? Forcément, ces révélations ont provoqué un tollé chez les internautes, alors même que la Coupe du Mode 2022 fait polémique.

Jessica Thivenin prend la parole après les accusations

Alors que les Marseillais étaient restés étrangement silencieux pour des gens qui passent leur vie à tout commenter sur les réseaux, c'est Jessica Thivenin qui est sortie du silence. La candidate qui a été taclée pour sa déco de Noël vraiment too much a pris la parole sur Instagram... pour démentir les rumeurs du moment. "Mon beau-père m'envoie un truc, je pleure, comme quoi on a été payés pour aller à la Coupe du monde." a commencé la maman de Maylone et Leewane comme vous pouvez le voir dans une vidéo partagée par clash2cassos_tv. "Alors, je vous rassure : non, j'ai payé mes billets d'avion, mes billets de match, mes billets de tout." assure-t-elle.

Preuves à la clé, la femme de Thibault Garcia déclare donc ne rien à voir avec ces accusations. "C'est incroyable les m*rdes qui peuvent sortir sur Internet. Je suis toujours étonnée de toute la m*rde qui peut se dire sur les réseaux." a-t-elle lâché avant de conclure : "Je vous rassure, on n'a pas eu de cachet, on n'a pas été payés, pas un euro et on a tout payé."