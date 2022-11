Qatar : les techniques folles des supporters pour boire de l'alcool à la Coupe du Monde 2022

Contrairement aux idées reçues, l'alcool n'est pas interdit au Qatar. En réalité, sa consommation est tolérée pour les non-musulmans majeurs (plus de 21 ans) tout en étant strictement encadrée. Aussi, c'est peu dire que les supporters ont vu le ciel leur tomber sur la tête en découvrant que le pays hôte de cette Coupe du Monde 2022 avait finalement changé ses règles au sujet des boissons alcoolisées à quelques jours du tournoi.

Alors même que Budweiser est l'un des plus gros sponsors de la compétition, le Qatar a en effet demandé (exigé) à la FIFA la suppression "des points de vente de bière des périmètres des stades", sachant que l'alcool était déjà banni des stades. Résultat, la seule façon qu'ont désormais les supporters pour boire autre chose que de l'eau ou du soda, c'est de se rendre dans les fan zones situées bien plus loin. Le twist ? La bière y est servie tiède ET coûte extrêmement chère avec un prix moyen de 14€.

Les fans anglais prêts à tout pour boire de l'alcool

Résultat, les fans de foot sont désormais obligés de ruser pour pouvoir défoncer leur foie et claquer leur salaire dans des boissons qui effaceront leurs souvenirs d'un voyage qui leur a pourtant coûté un bras. Comme quoi ? Interrogé par FranceTVInfo, Kyle - un supporter anglais, a tout simplement révélé : "Je loge à Dubaï" (dans le pays voisin des Émirats arabes unis, ndlr). L'intérêt d'un tel move ? A l'inverse du Qatar, cet émirat est plus ouvert vis-à-vis de la consommation d'alcool.

Aussi, le supporter l'a précisé, tant pis pour son bilan carbone désastreux et les horreurs écologiques qu'il engendre, il s'amuse à faire des allers/retours entre les deux émirats pour se mettre la tête à l'envers entre deux matchs : "Comme ça, avec le coup d'envoi à 16 heures, on a le temps pour la cuite d'après-match après avoir attrapé un avion [le] soir." Bon, même si ce comportement est ridicule et égoïste, il est également difficile de lui en vouloir. Après tout, quand on connait le goût horrible de certaines bières vendues en Angleterre, on comprend qu'il soit prêt à tout pour goûter autre chose.

Des organisations WTF pour de la bière

De son côté, Gary - un autre supporter anglais, a de son côté confessé qu'il avait mis en place une autre méthode pour laisser le Coca au frigo. "Je me suis arrangé avec un pote de pote expatrié, et ses amis, pour qu'ils nous mettent de côté une partie de leur quota de bière auquel ils ont droit au QDC, le magasin d'alcool étatique", a-t-il confié.

Il existe en effet deux magasins d'Etat (seulement) qui vendent de l'alcool à Doha et, pour y avoir accès, il est nécessaire de remplir deux conditions importantes : être un expatrié avec une carte ET bénéficier d'une autorisation écrite de son patron pour dépenser de l'argent en alcool (limité à 30% de leur salaire). Et visiblement, les amis de Gary ont bien fait leur part du marché puisqu'il loge actuellement dans ce qu'il estime être un paradis : "Dans notre appart, la pile de casiers de bière, elle va jusque-là. Faut qu'on tienne trois semaines. Je ne sais même si on va réussir à tout écluser..."

En même temps, il faut bien ça pour noyer sa conscience et ainsi oublier que cette Coupe du Monde 2022 est organisée sur le dos de plus de 6 500 ouvriers morts, dans un pays où les droits humains sont régulièrement bafoués.

La drôle de lose d'un Mexicain

Une organisation impressionnante de la part de ces deux supporters ? Oui, mais on vous rassure, tout le monde n'est pas aussi doué, ce qui nous offre parfois quelques vidéos amusantes. Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, un fan du Mexique qui était prêt à tout pour boire durant un match a par exemple imaginé ce qu'il pensait être une idée de génie : cacher de l'alcool à l'intérieur d'une fausse paire de jumelles. Problème ? La sécurité ne s'est pas laissée avoir et il s'est immédiatement fait cramer à l'entrée du stade. Il faut dire aussi que même dans les bandes-dessinées ça ne fonctionne pas ce genre de plan...