"On dirait un magasin" : Jessica Thivenin dévoile son incroyable villa à Dubaï décorée pour Noël, les 8 sapins passent mal

Jessica Thivenin a décoré sa superbe maison à Dubaï pour Noël. L'ex-candidate phare des Marseillais, depuis vue dans Les Apprentis Aventuriers 5 (aventure qu'elle a gagnée avec son mari Thibault Garcia), a filmé le résultat époustouflant. La maman de Maylone et Leewane a tout donné ! L'influenceuse a posté une vidéo sur Instagram, montrant sa villa avant-après avec les décos.

Sur les images, on y voit plusieurs sapins de Noël, des guirlandes de branches de sapins, des guirlandes lumineuses, des boules rouges XXL, des sucres d'orges, des noeuds rouges, des cadeaux emballés, des rennes du traineau du Père Noël, des Pères Noël, des ours blancs, des chaussettes accrochées comme devant une cheminée, un feu de cheminée sur un l'écran de télé... Le tout, avec la musique culte All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey en fond !

C'est simple, on dirait une maison d'un film ou d'un téléfilm de Noël ! On se croirait dans The Holiday, Love Actually, ou encore La Princesse de Chicago ! "Notre déco de Noël 2022, vous en pensez quoi ?" a demandé Jessica Thivenin en légende du post Insta.