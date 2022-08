"Ils sont à gerber" : Jessica Thivenin et Thibault Garcia scandalisent les fans pendant leurs vacances

Les réactions ne se sont pas faites attendre. "Kylie elle a mal inspirée les gens" ; "Et à nous on nous demande de couper le Wifi", "Franchement de vrais Tuche et dire que maintenant ils se prennent pour des stars" ; "Les Tuche en jet privé, rien dans le cerveau" ; "Ils vivent à Dubaï, la clim à fond, ils voient vraiment pas où est le problème", "Vraiment pas conscients de l'avenir de leurs enfants ces deux-là" ; "ils sont à gerber ces deux-là" ; "Quelle honte et c'est les réseaux qui paye toute ces rigolos" peut-on lire, entre autres, dans les commentaires.

Des réactions mitigées

Pour le moment, le couple qui a récemment fait le buzz après des cris de Thibault sur son fils n'a pas réagi à la polémique, mais a tout de même reçu le soutien de quelques internautes. "Vous êtes tous là à les critiquer alors que déjà c'est pas 10min mais 1h d'AVION donc en voiture ce serait beaucoup plus et puis ils étaient en Italie et non en France donc ils font comme tout ceux qui prennent l'avion pour aller en vacances et non comme des stars comme vous dites" ; "Lol arrêtez de faire les écolos 2.0. Vous ne faites rien pour la planète non plus" ; "Moi je suis contente pour eux qu'ils profitent de leurs réussites car partir de rien pour en arriver là c'est une fierté et beaucoup cachent leurs jalousies derrière des commentaires haineux" écrivent leurs fans.