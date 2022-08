Kylie Jenner : après son vol de 12 minutes, nouveau voyage express polémique

Le problème du réchauffement climatique concerne tout le monde mais réduire son impact environnemental n'est pas une priorité pour certains. Après le fiasco du vol de Kylie Jenner d'une durée de 12 minutes, Yard a classé les stars les plus pollueuses de la planète and the winner is... Taylor Swift. La chanteuse a été largement moquée sur les réseaux. Mais être la risée du web, ça ne gêne pas Kylie Jenner.

Kylie Jenner reste 24 heures en Italie, le voyage qui énerve

Ce lundi 1er août 2022, Kylie Jenner s'est vantée de son nouveau voyage sur son TikTok. La star est partie des Etats-Unis pour rejoindre Milan, en jet privé évidemment. Bon, jusque-là ce n'est pas si dramatique mais la soeur de Kim Kardashian a ensuite dévoilé la durée de son voyage : elle n'est restée que 24 heures en Italie ! Son but ? Aller visiter ses usines dans la ville italienne.

Un aller-retour express ? Oui et non. Car en plus de ça, madame a décidé de faire un petit détour par Londres, révèle le compte Twitter CelebJets qui traque les mouvements des jets privés des stars. Rien que pour l'aller, la maman de Stormi qui a donné naissance à un petit garçon en février 2022 aurait émis 50 tonnes de CO2. Ça fait mal à la planète !

Pourtant et malgré les voyages à répétition, Kylie Jenner est loin d'être la star la plus pollueuse. Si le classement est dominé par Taylor Swift, la plus jeune du clan Kardashian/Jenner n'est qu'à la 19ème place avec 64 vols et 1682 tonnes de C02 depuis le début 2022. Oui, ça fait déjà beaucoup mais certains font bien pire comme par exemple sa soeur Kim Kardashian qui aurait déjà rejeté 4268 tonnes de CO2 depuis le début de l'année.