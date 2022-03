Kylie Jenner maman : ciao Wolf, elle change le prénom de son bébé et dévoile la vidéo de son accouchement

La star dévoile une vidéo de sa deuxième grossesse et de son accouchement

Et comme pour sa fille Stormi, Kylie Jenner a dévoilé une vidéo sur sa deuxième grossesse, intitulée cette fois-ci "To our son" ("A notre fils" en français).. Une vidéo qui va du test de grossesse positif à l'accouchement, en passant par les échographies et son baby bump.

On découvre aussi l'influenceuse avec sa fille, Travis Scott et le reste de la célèbre famille : Kris Jenner, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian et Khloe Kardashian (on voit même Kanye West). Et Kylie Jenner y parle même de ses habitudes alimentaires de femme enceinte : "J'ai mis dans mon assiette deux types de pâtes, du poulet, et de la viande. Mon péché mignon de grossesse, c'est le steak, de la viande rouge pour le déjeuner et le dîner et une pomme de terre, c'est littéralement mon régime alimentaire".