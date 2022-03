Kylie Jenner maman : une période post-partum difficile à vivre, "bien plus compliquée qu'avec ma fille"

On ne le répétera jamais assez, les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité. Alors que Kylie Jenner partage régulièrement son quotidien de rêve sur Instagram, la soeur de Kim Kardashian vient de faire une importante confession auprès de ses abonnés. Ce mardi 15 mars 2022, la maman du petit Wolf, né le 2 février dernier, a révélé avoir souffert de sa période post-partum qui approche de sa fin.

Kylie Jenner a souffert durant sa période post-partum

"Je tiens à dire à toutes les mamans en pleine période de post-partum, que pour moi ça n'est pas simple, a-t-elle ainsi révélé lors d'une story sur Instagram. Ca n'est vraiment pas facile, c'est très difficile. Personnellement, cette expérience cette année est bien plus compliquée qu'avec ma fille [Stormi Webster, née le 1er février 2018]".

Si la compagne de Travis Scott ne semble pas avoir été touchée par une dépression ces dernières semaines, elle a néanmoins admis avoir vu son quotidien être bouleversé à plein de niveaux différents, "Ca n'est pas facile mentalement, physiquement, spirituellement. C'est fou".

"On doit arrêter de s'imposer cette pression"

Et si Kylie Jenner en parle aussi librement aujourd'hui, elle qui ne partage habituellement que les bons côtés de sa vie, c'est parce qu'elle estime que le sujet est important et qu'il est temps de mettre fin à un tel tabou. "Je ne voulais pas reprendre ma vie normale sans avoir partagé ça avant, a-t-elle déclaré. Parce que lorsque l'on fait un tour sur Internet, nous les femmes en pleine période post-partum, on peut avoir le sentiment que ça semble beaucoup plus simple pour d'autres personnes, ce qui peut nous ajouter une pression sur les épaules. Mais non, ça n'a pas été simple pour moi non plus. Ca a été compliqué et je voulais vous le dire."

Puis, la star de l'émission The Kardashians l'a rappelé, "C'est ok de ne pas être ok." Une leçon clichée ? Peut-être, mais qui n'en reste pas moins nécessaire, "Une fois que j'ai réalisé ça, alors que je me mettais une énorme pression, j'ai commencé à réaliser que je venais de mettre au monde un véritable humain. Un magnifique garçon en bonne santé. Et on doit arrêter de s'imposer cette pression qui veut nous voir rapidement revenir comme avant. Pas seulement physiquement, mais également mentalement. Je vous envoie mon amour."

Une confidence rare mais précieuse qui, on l'espère, permettra de soulager de nombreuses femmes dans le même cas.