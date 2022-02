Kim Kardashian, Kylie Jenner... Le clan revient dans The Kardashians, voici le teaser et la date de diffusion

Les soeurs Kardashian-Jenner qui ont bien changé depuis leurs débuts dans la télé-réalité et dans l'influence sur les réseaux vont donc encore dévoiler les coulisses de leurs vies. "L'heure est venue de faire tomber les murs" prévient le teaser vidéo de The Kardashians. Dans les images, on peut voir Kylie Jenner enceinte de son deuxième enfant, le baby boy dont elle a récemment accouché et qu'elle a eu avec Travis Scott.

Cette nouvelle télé-réalité, comme l'ancien programme, devrait donc dévoiler les vies privées du clan le plus célèbre de Calabasas. On devrait donc ENFIN regarder Kim Kardashian et son couple avec Pete Davidson, elle qui est désormais divorcée de Kanye West et en guerre avec le père de ses enfants. On devrait aussi voir Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Baker (peut-être même voir les fiançailles et les suivre dans les préparatifs du mariage). On devrait aussi pouvoir découvrir comment Khloe Kardashian gère sa relation avec son ex, Tristan Thompson, avec ses infidélités mais aussi sa paternité cachée (il est le père d'un enfant, né d'une liaison avec la mannequin Maralee Nichols). Sans oublier Kendall Jenner et sa vie amoureuse très secrète, qui pourrait aussi être révélée au grand jour.

Disney+ avait déjà teasé l'arrivée de The Kardashians en postant un court extrait vidéo sur les réseaux. "Nouvelle année, nouveau départ ! La nouvelle série originale, The Kardashians, arrive bientôt en streaming sur #DisneyPlus" était-il indiqué, avec Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner et Kris Jenner qui souhaitaient une bonne année 2022 aux internautes, tout en annonçant leur nouveau projet d'émission de télé-réalité.