Kylie Jenner maman : elle a accouché de son 2ème et dévoile une première photo... avec un indice ?

Et de deux pour Kylie Jenner et Travis Scott ! Après avoir annoncé être enceinte en septembre dernier, la soeur de Kendall et demi-soeur de Kim Kardashian a donné naissance à son deuxième enfant le 2 février 2022. Ce lundi 7 février, la star a révélé sur son compte Instagram avoir accouché en postant une photo d'une petite main qui tient celle du bébé. Pour le moment, ni le sexe, ni le prénom de l'enfant n'ont été révélés mais un indice semble avoir été semé...

