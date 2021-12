Kylie Jenner enceinte : son 2ème bébé déjà né en secret ? Cet indice a de quoi faire douter

Une naissance gardée secrète ?

A qui pourrait-il bien appartenir ? Certainement pas aux enfants de Kourtney. A Stormi ? Difficile à croire aussi. Certains en sont sûrs, c'est un biberon pour le deuxième enfant de Kylie et Travis, qui serait donc né secrètement. Après tout, c'est possible. L'officialisation de la grossesse de Kylie Jenner était par exemple arrivée bien après les premières rumeurs d'un second baby. Et même au moment de cette grande annonce, aucun indice de date n'avait été donné.

En revanche, s'il n'y a rien de plus relou que les clichés du rose pour les filles et du bleu pour les garçons, cette couleur sur le biberon pourrait contredire les théories de ceux qui affirmaient que Kylie Jenner était enceinte d'un petit garçon.

Quoi qu'il en soit, à part cette éventuelle bourde, rien ni personne n'a pour le moment balancé l'info. Il faudra donc attendre encore un peu avant d'adresser nos félicitations aux parents.