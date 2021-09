Kylie Jenner enceinte : le sexe du bébé deviné par des fans grâce à cet indice ? Ils en sont sûrs

Pourquoi les fans pensent-ils que Kylie Jenenr est enceinte d'un garçon ? Quel est cet indice qui le prouverait ? Les produits de sa nouvelle marque et les photos de campagne sont aux couleurs rose et bleu. Rose pour Stormi et bleu pour son petit frère selon eux. "Un baby boy ?", "Je sens qu'elle attend un petit garçon", "Je suis sûre qu'elle attend un garçon à cause de la couleur bleue" ou encore "Quelqu'un attend un garçon" ont-ils ainsi commenté. Mais le sexe du bébé est encore inconnu pour le moment.

Kylie Jenner qui est la plus jeune milliardaire "self-made" (même si Forbes l'a ensuite accusée d'avoir menti sur les chiffres), lance donc une nouvelle marque pendant sa deuxième grossesse. Après sa marque de maquillage Kylie Cosmetics, sa marque de soins et produits de beauté Kylie Skin et marque de maillots de bain Kylie Swim, voilà maintenant sa marque de produits de soins pour bébés Kylie Baby (qui sera lancée ce 28 septembre 2021).

"Je suis si excitée de vous présenter @kyliebaby !" a-t-elle avoué dans la légende du post Instagram, "C'était un rêve pour moi de développer des soins pour bébé propres, sûrs, efficaces et conscients quand je suis devenue maman. Je sais que nous voulons tous le meilleur pour nos enfants, donc faire cette ligne complètement vegan et hypoallergénique était très personnel pour moi ! je suis si fière de ces produits et je ne pouvais pas attendre de partager cela avec vous et votre famille !".

Kylie Jenner n'aurait pas voulu révéler sa grossesse au départ

Au départ, l'influenceuse n'aurait pas voulu dévoiler sa nouvelle grossesse selon une source d'E ! News. Kylie Jenner aurait voulu "la garder pour elle et en profiter aussi longtemps que possible", mais ça "n'a pas fonctionné comme elle l'avait espéré". Mais maintenant, la star des réseaux serait "soulagée et excitée" que ses fans soient au courant et "elle est très heureuse et ravie de pouvoir enfin partager une nouvelle aussi excitante avec tous ses fans".

"Kylie est tellement excitée et se sent reconnaissante qu'ils aient pu concevoir à nouveau" a aussi ajouté la source, car Kylie Jenner et Travis Scott "veulent une grande famille ensemble et aiment être parents". "Kylie est tellement heureuse d'avoir Travis à ses côtés pendant tout ce temps", le papa aurait été "très attentif" et présent "à chaque étape du chemin".