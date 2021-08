Kylie Jenner enceinte de son 2ème enfant avec Travis Scott ? La rumeur enfle

Kylie Jenner et Travis Scott n'auraient pas perdu de temps après leur retour de flamme. Quelques mois seulement après avoir officialisé être de nouveau en couple, ils attendraient leur deuxième enfant. La rumeur a commencé après une phrase lancée par Caitlyn Jenner lors de sa campagne électorale pour le gouvernorat de Californie : "J'ai dix-huit petits-enfants et j'ai récemment appris qu'un autre est en route. Ca fera donc dix-neuf." Les internautes ont tout de suite pensé à Travis Scott et Kylie Jenner.

Kylie Jenner de nouveau enceinte ?

Leurs doutes se confirmés lorsque TMZ a annoncé la potentielle deuxième grosse de la soeur de Kendall Jenner, trois ans après la naissance de sa fille Stormi. Travis Scott et Kylie Jenner ne se sont toujours pas exprimés sur la rumeur. En revanche, des sources proches du couple se sont confiés sur le fait que la it-girl serait de nouveau enceinte à People : "Kylie profite de sa grossesse. Elle est à quelques mois de grossesse. Elle a un joli ventre arrondi. Elle est plus qu'heureuse."

Une deuxième a déclaré : "Elle voulait donner un frère ou une soeur à Stormi depuis longtemps. Elle adore être maman. Elle et Travis sont sur un petit nuage. Elle a bien profité de sa grossesse et passe du temps uniquement avec ses amis les plus proches et sa famille." Cette rumeur ne serait pas si surprenante que ça puisque que Kylie Jenner a caché sa première grossesse jusqu'à son accouchement.