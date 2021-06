Kylie Jenner et Travis Scott de nouveau en couple ? Ils officialisent lors d'un événement spécial 😍

Jennifer Lopez et Ben Affleck ne sont pas le seul couple à se retrouver longtemps après sa rupture ! Kylie Jenner et Travis Scott se sont séparés en octobre 2019, mais depuis plus d'un mois, leurs fans se demandent s'ils ne se seraient pas remis en couple. Les parents de Stormi ont d'ailleurs été aperçus à plusieurs reprises ensemble, comme lors d'une journée à Disneyland en famille. Kylie Jenner a même démenti être dans une relation libre avec le rappeur, mais aujourd'hui, plus de doute : elle est bien de nouveau avec le père de sa fille.

Kylie Jenner et Travis Scott de nouveau en couple !

C'est sur le red carpet du 72e Parsons Benefit, à New York, que Kylie Jenner et Travis Scott ont officialisé leur retour de flamme : ils ont pris la pose en amoureux aux côtés de Stormi, qui a déjà des sacs de luxe à 3 ans. Lors de cet événement, le rappeur a reçu un prix consacré à l'innovation textile. La soeur de Kendall Jenner n'a donc pas hésité à partir pour la Grosse Pomme, le temps de 24 heures, afin de soutenir son homme : "Kylie et Travis sont si affectueux l'un envers l'autre. Ils se donnaient la main et semblaient très en couple", a rapporté une source anonyme à People.