Kylie Jenner et Travis Scott prêts à se remettre en couple ? Les ex grillés très proches

Kylie Jenner et Travis se sont montrés très proches

Pour rappel, Kylie Jenner et Travis Scott s'étaient séparés, une rupture que Kylie Jenner avait confirmée en octobre 2019 sur les réseaux. Mais la businesswoman à la tête de Kylie Cosmetics et Kylie Skin et le rappeur seraient de nouveau en couple ou sur le point de retenter quelque chose d'après de nombreux internautes. Après les rumeurs de couple entre Kylie Jenner et Drake et Kylie Jenner et Fai Khadra (ex de Jordyn Woods), la rumeur dit en effet que la star de télé-réalité et l'artiste seraient de nouveau ensemble, ou tout du moins prêts à se redonner une chance.

Ce dimanche 2 mai 2021, pour l'anniversaire de Travis Scott qui fêtait ses 29 ans, les parents de Stormi se sont en effet encore rapprochés. Ils se sont affichés ultra proches, tactiles et complices dans plusieurs endroits à Miami, en Floride (Etats-Unis) pour la soirée d'anniversaire.

Kylie Jenner et Travis Scott ont d'abord mangé ensemble, seulement tous les deux comme l'a confié une source à E! News : "La nuit a commencé par un dîner au Komodo, où Kylie et Travis ont été vus marchant dans le restaurant ensemble" et "les deux ont dîné et bu à une table exclusive", "dans le jardin extérieur, où elle portait une robe arc-en-ciel multicolore".