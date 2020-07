Kylie Jenner en couple avec l'ex de Jordyn Woods, Fai Khadra ? La rumeur se précise

Entre Travis Scott et Kylie Jenner, c'est bel et bien terminé. Alors que le rappeur s'est amusé à draguer Iggy Azalea, qui a donné naissance à son premier enfant qu'elle a eu avec Playboi Carti, la maman de Stormi, elle, aurait retrouvé l'amour avec Fai Khadra, un mannequin palestinien et le meilleur ami de Kendall Jenner. Les rumeurs de couple ont commencé lorsque Kylie Jenner a été aperçue bras dessus, bras dessous avec le beau gosse lors d'un dîner et d'une sortie en boîte de nuit à Los Angeles au mois de juin.

Kylie Jenner et Fai Khadra en couple ?

Depuis, "King Kylie" et Fai Khadra n'ont pas confirmé leur romance, mais ils ont relancé les doutes en postant des photos d'eux ensemble en vacances dans l'Utah. Par contre, rien n'indique sur les clichés que les deux stars sont réellement in love : on les voit seulement prendre la pose. La rumeur se précise quand même avec une légende écrite par Kylie Jenner sur Instagram : "il ne manque que toi." S'adresse-t-elle à Fai Khadra ? Il y a des chances puisque le mannequin n'a plus l'air de se trouver au même endroit que la fille de Kris Jenner.