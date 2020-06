Iggy Azalea maman d'un petit garçon : elle explique pourquoi elle a caché sa grossesse

"J'ai un fils"

Sauf que cette rumeur n'en était finalement pas une : Iggy Azalea était bien enceinte au moment de son démenti (merci les photos flashback) et a accouché depuis ! Les internautes avaient donc raison...

C'est en story sur Instagram que l'interprète de Savior a confirmé la naissance de son fils et expliqué pourquoi elle a gardé le secret sur sa grossesse pendant tout ce temps : "J'ai un fils. J'ai attendu le bon moment pour dire quelque chose, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je me rends compte que je serai toujours angoissée de partager cette super grosse nouvelle avec le monde. Je voulais qu'il soit clair qu'il n'est pas un secret et je l'aime au-delà de ce que les mots peuvent exprimer." Le père du bébé ne serait autre que son petit ami, le rappeur australien Playboi Carti, que vous connaissez peut-être pour ses morceaux Magnolia, MEH ou encore Did It Again.