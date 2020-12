Kylie Jenner : sa fille Stormi, 2 ans, a déjà un sac à plus de 1000 euros

Même si elle est la plus jeune du clan Kardashian/Jenner à seulement 23 ans, Kylie Jenner est la plus riche de sa famille. Selon Forbes, l'influenceuse, mannequin et fondatrice de la marque Kylie Cosmetics aurait gagné pas moins de 590 millions de dollars en 2020, ce qui fait d'elle la star la mieux payée de l'année et de loin puisque le 2e du classement, son beau-frère Kanye West, n'aurait remporté "que" 170 millions de dollars. Déjà milliardaire, Kylie Jenner peut donc gâter tous ses proches et évidemment sa petite Stormi qui fêtera ses 3 ans le 1er février prochain.

Stormi pose avec un sac de luxe à seulement 2 ans

Déjà alors qu'elle était bébé, Stormi avait une collection de chaussures à nous faire pâlir de jalousie puisqu'elle était estimée à 22 000 dollars. Le bébé de Kylie Jenner et Travis Scott n'a pas eu besoin de savoir marcher pour être déjà une fashionista ! Et aujourd'hui, à 2 ans, la petite fille est toujours lookée et maman n'achète pas ses fringues chez H&M. Sur Instagram, la soeur de Kendall Jenner a publié plusieurs photos de son adorable petite fille portant un joli sac à main bleu. Et pas n'importe lequel : il s'agit d'un sac Prada datant des années 2000 et récemment réédité par la marque. Prix de vente ? 1390 dollars soit environ 1140 euros. Pas mal pour un bébé.