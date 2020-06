Kim Kardashian devient milliardaire grâce à un énorme contrat et dépasse sa soeur Kylie Jenner

En 2019, Kylie Jenner était officiellement classée par Forbes comme la plus jeune milliardire "self-made" au monde, avant d'être accusée d'avoir grossi son salaire et donc destituée. Malgré ça, début juin 2020, la maman de Stormi explosait une nouvelle fois le classement Forbes des stars qui ont gagné le plus d'argent en un an, entre 2019 et 2020. La star a en effet gagné 590 millions de dollars et se retrouvait loin devant sa soeur Kim Kardashian... jusqu'à maintenant.

Kylie Jenner dépassée par Kim Kardashian qui devient milliardaire

La femme de Kanye West serait devenue milliardaire après avoir signé un contrat entre sa marque KKW Beauty et le groupe américain de cosmétiques Coty, pour un montant de 200 millions de dollars. Sa fortune aurait ainsi atteint les 1,2 milliard de dollars, alors que celle de sa demi-soeur de 22 ans est estimée entre 900 et 950 millions de dollars. A noter que Coty avait déjà investi dans Kylie Cosmetics à hauteur de 600 millions de dollars.

Un "partenariat stratégique à long terme" qui, selon le communiqué, a pour but de "lancer des produits de beauté dans de nouvelles catégories et à les développer dans le monde entier, au-delà de ses lignes de produits existantes". Une belle réussite pour celle à l'origine de l'émission de télé-réalité Keeping Up with the Kardashians !