Kim Kardashian en couple avec Pete Davidson ? Des photos fuitent et ça semble se confirmer

Kim Kardashian et Pete Davidson en couple ? La rumeur insistante depuis leur baiser

Entre Kim Kardashian et Kanye West, c'est terminé. Et depuis le divorce en cours, Kim K a eu des rumeurs de couple avec beaucoup de stars, dont le chanteur Maluma. Mais la dernière rumeur de romance concerne Pete Davidson, l'ex-fiancé d'Ariana Grande et ex-boyfriend de Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton). Mais la star de télé-réalité qui suit des études pour devenir avocate et le comédien du Saturday Night Live sont-ils en couple ?

Kim Kardashian (40 ans) et Pete Davidson (27 ans) ont joué un sketch dans le SNL, il y a quelques semaines. Ils incarnaient Aladdin et Jasmine sur le tapis volant, et ont échangé un baiser. Le fait de s'entraîner toute la semaine pour ce bisou sur la bouche "a vraiment accéléré leur connexion" a révélé une source à HollywoodLife.

"Ils passaient un bon moment - vous pouviez voir qu'il y avait des étincelles" a précisé la source, "Vous pouvez dire qu'ils sont devenus rapidement amis pendant qu'elle était dans l'émission". Et même si pour l'instant ils ne sont pas "officiellement petit ami et petite amie", il y a "une attraction" entre Kim Kardashian et Pete Davidson et ils "pèsent les options" pour se lancer dans une romance.

Ils ont aussi été photographiés complices et main dans la main

La star de L'incroyable famille Kardashian et l'acteur ont aussi été vus ensemble et complices ce week-end. Ils étaient avec un groupe d'amis au parc à thème Knott's Scary Farm à Buena Park, en Californie. Dans un manège, Kim et Pete étaient même collés l'un à l'autre et ils se sont aussi tenus main dans la main. Des photos dévoilées par People.