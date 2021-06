Kim Kardashian : divorce avec Kanye West, rumeurs de couple avec Maluma... Elle dit tout

Kim Kardashian en couple avec Maluma ou Van Jones ? Kim K répond dans L'incroyable famille Kardashian

Lors du récap de la 20ème et dernière saison de L'incroyable famille Kardashian (Keeping Up with the Kardashians en VO), Kim Kardashian s'est confiée sur sa vie privée. La star des réseaux a parlé de son divorce avec son mari Kanye West et des raisons de leur rupture. Et l'influenceuse est aussi revenue sur les rumeurs de couple avec le chanteur Maluma et l'animateur Van Jones. La businesswoman et mère de 4 enfants (North, Saint, Psalm et Chicago) a répondu à toutes les questions que les fans se posent.