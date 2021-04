Kim Kardashian de nouveau en couple ? Elle aurait craqué pour un commentateur et avocat

Et grâce à son travail d'avocat et à son engagement, il se serait beaucoup rapproché de Kim Kardashian. Car pour rappel, cette dernière suit des cours de droit pour devenir avocate comme son père. Et la businesswoman à la tête de KKW Beauty et SKIMS a fait 4 ans d'apprentissage au sein de #Cut50, un groupe de réforme de la justice pénale qui a été lancé... par Van Jones. La star de télé-réalité et influenceuse et l'homme de loi avaient d'ailleurs déjà travaillé ensemble en 2018, pour obtenir la grâce présidentielle d'Alice Johnson auprès de Donald Trump. Il était même apparu dans un épisode de L'Incroyable famille Kardashian sur E!.

Des sources proches de Kim Kardashian ont cependant démenti les rumeurs de couple. Ils ont précisé que Kim K et Van Jones ne seraient que des collègues de travail.