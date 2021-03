Kim Kardashian et Kanye West, le divorce ? Kris Jenner confirme et donne son avis

Rien n'irait plus entre Kim Kardashian et Kanye West ! Les deux stars seraient en pleine rupture et même en plein divorce, si l'on en croit les rumeurs qui circulent depuis décembre 2020 et qui continuent aujourd'hui. Kim Kardashian aurait d'ailleurs déposé une demande de divorce en février 2021 : "Leur mariage était brisé depuis longtemps. Kim a l'impression qu'elle a tout fait pour le sauver. Demander le divorce est une chose à laquelle elle pense depuis longtemps. Mais elle avait peur", ont expliqué des proches du couple.

Kris Jenner réagit au divorce de Kim Kardashian et Kanye West

Alors, doit-on croire à cette séparation ? Malheureusement, la réponse est oui... Invitée dans l'émission The Kyle & Jackie O Show, Kris Jenner a clairement laissé entendre que tout est fini entre sa fille Kim Kardashian et Kanye West : "Je pense que ça va toujours être difficile... vous savez, il y a beaucoup d'enfants (North, Saint, Psalm et Chicago). L'avantage avec notre famille, c'est que nous sommes toujours là les uns pour les autres. On se soutient et on s'aime tous très très fort. Donc tout ce que je veux c'est que ces deux-là soient heureux. Et je veux que les enfants soient heureux. C'est le but."

La mère des soeurs Kardashian et Jenner a ensuite expliqué : "Je pense que c'est un moment qu'ils veulent vivre en privé. Ça va être un moment où elle doit gérer tout ça. Quand elle se sentira prête, je suis sûre qu'elle dira ce qu'elle a besoin de dire." Les fans pourraient d'ailleurs en apprendre plus sur cette rupture dans l'épisode finale de L'Incroyable famille Kardashian.

"Kim sortira probablement du silence"

Kris Jenner n'est pas la seule à s'être exprimée sur le divorce du rappeur et de Kim Kardashian. Dans une interview accordée à People, Caitlyn Jenner a elle aussi donné son avis sur ce sujet : "Elle sortira probablement du silence, à un moment donné, et fera une déclaration, mais c'est sa déclaration et non la mienne. Je l'aime à mourir. C'est une personne formidable. J'adore Kimberly. Honnêtement, j'adore Kanye. J'ai eu de très bons rapports avec Kanye . Je ne leur souhaite que le meilleur. Mais, en ce qui concerne cela, c'est leur histoire à raconter, pas la mienne."