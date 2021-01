Kim Kardashian et Kanye West divorcés ? Leur mariage serait "irréparable"

Kim Kardashian et Kanye West resteraient "cordiaux" malgré le supposé divorce à venir

Depuis décembre 2020, Kim Kardashian et Kanye West seraient séparés et se prépareraient pour le divorce. Et une folle rumeur de tromperie est apparue : Kanye West aurait couché avec Jeffree Star. Le YouTubeur Jeffree Star a réagi en laissant planer le doute, avant de finalement assurer qu'il n'avait jamais eu de relation avec le rappeur. Mais ce serait quand même fini entre Kim K et Yeezy pour d'autres raisons. "Le mariage de Kim et Kanye est irréparable" a confié une source à People, "Kim a surmonté le chaos de Kanye, et à ce stade, elle veut juste se concentrer sur les enfants et sa propre vie".

En fin de compte, "ils ne sont pas sur la même longueur d'onde", "Kim sait ce qu'elle veut faire de sa vie et Kanye est constamment sur tous les fronts" a ajouté la source. Toujours selon elle, les parents de North, Saint, Chicago et Psalm s'aimeraient toujours mais la bipolarité de Kanye West serait devenue trop ingérable à vivre pour Kim Kardashian. "Si je devais dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je crois que ce serait une combinaison de la course à la présidence et de ses divagations sur Twitter" est-il précisé dans le tabloïd, "Cela a créé des ravages à la maison. Et bien que Kim soit bien consciente de ses problèmes (Kanye West a été diagnostiqué bipolaire, ndlr), et a essayé de l'aider, elle a réalisé que c'était inutile".

Les soeurs Kardashian auraient validé la rupture

Une autre source a aussi avoué à E! News que "les choses s'étant calmées, Kim se tourne vers l'avenir et essaie d'être au mieux de sa forme", elle "veut se sentir forte mentalement et physiquement" et serait prête pour "ce nouveau chapitre de sa vie". "Kim et Kanye n'ont pas de rancoeur et sont très cordiaux l'un avec l'autre. Il se consacre à son monde et elle se consacre à son monde" est-il également indiqué, "Elle a été très occupée par ses affaires, ce qui a été une bénédiction. Elle se concentre vraiment sur les enfants et leur bonheur".

Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner et Kendall Jenner sauraient toutes pour la supposée rupture de Kim Kardashian et Kanye West. Et même si le père de famille fait partie du clan depuis des années, elles auraient toutes validé leur séparation : "Toutes les soeurs sont au courant de la situation et sont d'un grand soutien. Elles aiment toutes Kanye comme un frère mais sont d'accord sur le fait qu'il est préférable qu'ils se séparent".