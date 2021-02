Kim Kardashian et Kanye West séparés : la star de télé-réalité a déposé une demande de divorce

L'année 2020 aura été fatale au couple Kim Kardashian / Kanye West. En couple depuis avril 2012 et mariés depuis le 24 mai 2014, les deux stars américaines ont traversé des hauts et des bas durant leur relation mais les choses se seraient compliquées l'an dernier. En juillet 2020, le chanteur avait craqué sur les réseaux et accusé sa femme de l'avoir trompé. Depuis, des rumeurs circulaient sur une séparation et un divorce à venir.

Kim Kardashian a demandé le divorce

Selon la presse US dont TMZ et People, Kim Kardashian aurait bien demandé le divorce d'avec Kanye West ce vendredi 19 février 2020. Dette séparation se déroulerait "à l'amiable" selon TMZ et, selon les documents obtenus par les médias, la star de télé-réalité et businesswoman aurait demandé la garde partagée de leurs quatre enfants North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (3 ans) et Psalm (1 an). Kanye West aurait d'ores et déjà accepté de partager la garde leurs enfants

"Elle est triste mais prête à tourner la page"

Selon des proches de Kim Kardashian qui se sont confiés à People, la star aurait eu du mal à sauter le pas et à officiellement demander le divorce d'avec son mari bien que leur relation se soit dégradée depuis un moment. "Leur mariage était brisé depuis longtemps. Kim a l'impression qu'elle a tout fait pour le sauver. Demander le divorce est une chose à laquelle elle pense depuis longtemps. Mais elle avait peur. Elle a vraiment tout fait pour éviter ça" assure une source qui ajoute que Kim Kardashian "va bien". "Elle est triste mais prête à tourner la page".

Il s'agit du troisième divorce de Kim Kardashian qui a précédemment été marié entre 2000 et 2003 avec le producteur Damon Thomas. La bombe avait aussi épousé en août 2011 le basketteur Kris Humphries de qui elle s'était séparée en octobre 2011 après 72 jours de mariage. Kanye West, lui, n'avait jamais été marié auparavant mais a eu une relation et a été fiancé avec la designer Alexis Phifer entre 2002 et 2008. Il a aussi fréquenté Amber Rose.