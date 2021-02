Kim Kardashian et Kanye West "ne se parlent plus" : le divorce serait pour très bientôt

Kim Kardashian et Kanye West en "ont complètement fini" avec leur mariage

Depuis décembre 2020, une rumeur de divorce entre Kim Kardashian et Kanye West fait parler dans les tabloïds et sur les réseaux. Une rumeur de tromperie était même sortie sur TikTok, laissant entendre que Kanye West et Jeffree Star auraient couché ensemble. La star de YouTube avait réagi en laissant le doute, avant de finalement démentir. Mais ce n'est pas pour autant que le mariage de la star de L'incroyable famille Kardashian sur E! et le rappeur est sauvé. Depuis les meetings politiques et les craquages bipolaires du designer de Yeezy, sa femme n'en pourrait plus. D'après les sources de E! News, les parents de North, Saint, Chicago et Psalm ne se parleraient même plus. Ils en "ont complètement fini" avec leur mariage, Kim Kardashian et Kanye West "ne se parlent plus".

L'influenceuse et l'artiste ne s'adresseraient donc plus la parole et Kim Kardashian serait consciente que leur séparation est inévitable, leur rupture serait "tout à fait officielle dans son esprit". Alors pourquoi n'a-t-elle pas encore déposé de demande officielle de divorce ? Parce qu'elle "travaille encore à la logistique de l'annonce du divorce". La future avocate "essaie de rester forte et d'avancer dans sa vie", en se focalisant sur ses enfants et sur sa vie professionnelle.

Le rappeur "veut le divorce tout autant que Kim"

Ce serait donc un mariage irréparable entre Kim Kardashian et Kanye West. Et Kim ne serait pas la seule à savoir que leur union est terminée. Une autre source a précisé au média US que "Kanye en a aussi complètement fini avec le mariage et qu'il va de l'avant". "Il se fiche des priorités de Kim en ce qui concerne le report de l'annonce du divorce" a même confié l'informateur ou l'informatrice, "Il déposera une demande avant qu'elle ne soit prête s'il le faut. Il veut le divorce tout autant que Kim".