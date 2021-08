Phoebe Dynevor et Pete Davidson déjà la rupture ? 💔

Le couple de Phoebe Dynevor et Pete Davidson en a surpris plus d'un ! Ensemble depuis le mois de février 2021, l'actrice et le membre du SNL ont attendu le mois de juillet pour officialiser leur relation : ils se sont affichés en amoureux dans les gradins de Wimbledon. Pete Davidson a passé beaucoup de temps en Angleterre depuis le début de leur love story, mais la situation aurait bien changé aujourd'hui. D'après les infos de HollywoodLife, Phoebe Dynevor et l'ex d'Ariana Grande se seraient séparés.

Phoebe Dynevor et Pete Davidson, la rupture ?

La raison de leur supposée rupture serait la distance : "Phoebe et Pete étaient ensemble pour la dernière fois au Royaume-Uni en juillet, mais depuis qu'il est rentré aux États-Unis, il ne l'a pas vue. De toute évidence, toutes les restrictions de voyage en raison de la pandémie n'ont pas aidé. Ils prenaient vraiment soin l'un de l'autre, mais la distance les a mis à rude épreuve", confie une source proche de la star de La Chronique des Bridgerton et de l'acteur au tabloïd.

Les emplois du temps chargés de Phoebe Dynevor et Pete Davidson auraient aussi provoqué la séparation : "Au fil du temps, il est devenu de plus en plus évident que la relation serait difficile à faire fonctionner", explique une autre source à The Sun. Cette rumeur est bien évidemment à prendre avec des pincettes !