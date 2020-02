Pete Davidson confirme que la mort de Mac Miller a provoqué sa rupture avec Ariana Grande

Pete Davidson revient sur sa rupture avec Ariana Grande

Entre Ariana Grande et Pete Davidson, tout est allé très vite : ils se sont fiancés au bout d'un mois de relation et se sont séparés quatre mois plus tard. Les raisons de leur rupture sont toujours restées floues, mais en octobre 2018, une source a confié à HollywoodLife qu'elles seraient liées à la mort de Mac Miller, décédé d'une overdose accidentelle. Une info confirmée aujourd'hui par Pete Davidson lui-même : "J'ai compris que notre relation était terminée au moment où Mac Miller est décédé", confie-t-il à Charlamagne Tha God.

"Elle l'aimait énormément"

Le membre du SNL explique ensuite : "Je comprends totalement et elle vous le dira elle-même aussi. Je lui ai dit : 'Ecoute, je comprends, fais ce que tu dois faire, je serai là.' Il me semble que je lui ai dit : "Je serai là jusqu'à ce que tu ne veuilles plus que je sois là.' J'ai plus ou moins compris que c'était fini après ça. C'était vraiment horrible et je ne peux pas imaginer ce que ça devait faire. C'était terrible ! La seule chose que je sais vraiment, c'est qu'elle l'aimait énormément et que ce n'était pas une comédie." Ariana Grande a d'ailleurs tout tenté pour sortir Mac Miller de son addiction à la drogue, en vain. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a pris la décision de le quitter.