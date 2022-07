Le MIT croit avoir trouvé une vraie solution surprenante pour "totalement inverser le réchauffement climatique"

Le MIT a une idée improbable pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique

Chaque année, on en parle et on subit canicule sur canicule : le réchauffement climatique est une source d'inquiétude pour des milliards de personnes à travers le monde. Alors que tous les gouvernements ne prennent pas les dispositions nécessaires, serons-nous sauvés... par la science ? Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) pensent en tout cas avoir trouvé une solution efficace - mais improbable - pour lutter contre le réchauffement climatique.

Un groupe de chercheurs du prestigieux MIT a développé une idée unique pour inverser complètement le réchauffement climatique ou, du moins, le minimiser. L'idée repose sur la création et le déploiement d'une série de bulles en silicium ultrafin. Ces structures uniques, qu'ils appellent "bulles spatiales" seraient alors chargées d'offrir une sorte de protection supplémentaire contre le soleil. À lire aussi The OA pas vraiment annulée par Netflix ? La théorie surprenante autour d'une saison 3 Italie : bientôt des cours obligatoires sur le réchauffement climatique de la primaire au lycée Amazon : son fondateur Jeff Bezos promet 10 milliards pour lutter contre le réchauffement climatique Lutter contre le réchauffement climatique depuis l'espace Le Senseable City Lab du MIT a été chargé de développer une idée basée sur la géo-ingénierie, que ces chercheurs décrivent comme "pouvant être notre seule et dernière option" contre le réchauffement climatique. Cependant, la plupart des idées qui surgissent dans cette discipline sont "liées à la Terre, ce qui pose des risques énormes pour notre écosystème", disent-ils. >> Il y a de grandes avancées dans les carburants synthétiques pour les voitures, le problème c'est que personne n'y croit << Au lieu de proposer des solutions déployées sur notre planète, l'idée du MIT est de les déployer dans l'espace. Selon les calculs, "si nous dévions 1,8% du rayonnement solaire avant qu'il n'atteigne notre planète, nous pourrions totalement inverser le réchauffement climatique actuel". Des bulles protectrices C'est en 2006 que Robert Angel a décrit cette idée pour la première fois et l'équipe du MIT est allée plus loin en évaluant le comportement de ces bulles dans des conditions similaires à celles de l'espace extra-atmosphérique. Après avoir été gonflées et déployées dans l'espace, ces bulles, constituées d'un mince film de silicium, se rapprocheraient pour former une sorte de maille circulaire qui aurait à terme la taille du Brésil.

Les bulles spatiales, l'idée du MIT pour lutter contre le réchauffement climatique

Les bulles spatiales, l'idée du MIT pour lutter contre le réchauffement climatique

Les bulles spatiales, l'idée du MIT pour lutter contre le réchauffement climatique