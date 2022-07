Il y a de grandes avancées dans les carburants synthétiques pour les voitures, le problème c'est que personne n'y croit

Le grand avantage de ces carburants synthétiques est que leur empreinte carbone est nulle. En effet, ils émettent moins de CO2 que celui récupéré lors de la production, donc en ce sens cela améliore la qualité de l'air. Mais tout ne tourne pas autour du CO2. L'un des principaux problèmes des carburants synthétiques est qu'ils sont très inefficaces. En effet, son efficacité est estimée à 16 %, contre 72 % pour des véhicules électriques.

Et en plus, ils sont chers. Très chers. Sa grande inefficacité et l'immense structure qu'il faut assembler pour sa production font que les calculs placent le prix de ces carburants entre trois et quatre euros par litre vendu au conducteur. En réalité, Audi a déjà abandonné l'idée de produire ces carburants synthétiques. "Les carburants synthétiques ne sont pour nous qu'une technologie de transition. Bien que l'utilisation de ces carburants alternatifs puisse être idéale pour d'autres industries, l'avenir de l'automobile, ce sont les véhicules électriques" a déclaré Oliver Hoffmann, responsable du développement technique chez Audi, en mars 2022.

De multiples obstacles

Bien que nous nous soyons concentrés sur le CO2 jusqu'à présent, ce n'est pas la seule chose qui compte pour déterminer si les carburants synthétiques ont un avenir. Il est très difficile de penser que les véhicules à combustion pure auront un avenir lorsque cette nouvelle norme d'homologation entrera en vigueur. Actuellement, la limite d'émission de CO2 est de 95 g/km, mais l'objectif est d'abaisser cette quantité jusqu'à ce qu'elle disparaisse presque.

Ce ne serait pas un problème pour les voitures qui roulent avec des carburants synthétiques, car comme nous l'avons vu, elles ne génèrent pas ce type d'émissions polluantes. Mais la norme Euro 7 réglemente un autre type de particules dangereuses pour l'être humain, comme les NOx (oxydes d'azote les plus importants pour la pollution de l'air). Et, ici, les combustibles fossiles se heurtent à une barrière pratiquement insurmontable.

>> La science sait combien de temps il faut au foie pour récupérer après un verre d'alcool (et comment limiter les dégâts) <<

Selon Transport & Environment, les carburants synthétiques sont indiscernables des carburants fossiles en ce qui concerne leurs émissions de NOx. Ils assurent qu'un véhicule à essence émet 24 mg/km de ce type de particules et qu'un véhicule à carburant de synthèse en rejette entre 22 et 23 mg/km. Lors de leurs tests, ces types de carburants n'ont pas non plus réalisé de bons scores sur les émissions d'ammoniac, qui doublaient comparé à un véhicule à essence. Dans les deux cas, ce sont deux types de particules que la réglementation Euro 7 veut voir quasi disparaître, ce qui obligera la grande majorité du parc automobile à passer à l'électrique.

Ce sont deux problèmes pratiquement insurmontables pour les carburants synthétiques. Il faut garder à l'esprit que l'Europe veut éliminer les émissions de CO2 de l'atmosphère des villes, mais aussi les NOx et autres particules fines (qui sont les plus nocives pour les poumons), y compris même les copeaux de disques de frein.

En effet, il ne faut pas exclure qu'à moyen terme, les hybrides rechargeables soient contraints de circuler en mode exclusivement électrique au sein des villes.