La science sait combien de temps il faut au foie pour récupérer après un verre d'alcool (et comment limiter les dégâts)

Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait une certaine variation dans ces unités. Par exemple, dans le cas des bouteilles de vin, elles peuvent varier en fonction de la graduation du liquide, et si l'on parle des verres, il varie en fonction du volume servi. La mesure, cependant, ne tient pas compte de la vitesse à laquelle nous consommons de l'alcool, qui peut également être liée à sa toxicité.

La prévention avant tout

Au-delà des stratégies individuelles pour réduire les dommages causés par l'alcool, les hépatologues insistent sur la nécessité de mesures européennes pour améliorer la santé du foie. L'obésité, rappellent-ils, est un facteur de risque lié à la consommation d'alcool.

Un autre appel à l'attention concerne la stigmatisation associée à ces maladies. "Le changement doit également inclure la révision de la façon dont nous parlons de la maladie du foie et dont nous parlons des personnes atteintes d'une maladie du foie. La nomenclature des maladies du foie est en proie à des termes stigmatisants", explique Patrizia Burra.

En faveur de la régulation des prix

Quant à ces politiques de prévention, les experts en signalent certaines qui peuvent nous affecter, comme une plus grande régulation des prix. Un exemple serait l'introduction d'un prix minimum par unité d'alcool. L'idée est que, plus le prix est élevé, plus l'incitation à modérer la consommation est grande.

Tant de mesure destinées à protéger aux mieux les Européens : les pays d'Europe ont les niveaux de consommation d'alcool les plus élevés au monde. Selon une étude de Santé publique France, la consommation d'alcool serait de 11,7 litres par an et par personne et 87% des 18-75 ans consomment de l'alcool au moins une fois par an. L'alcool a également été lié à 40% des décès prématurés liés au foie en Europe. En France, chaque année, 41 000 décès sont attribuables à l'alcool dont 30 000 chez les hommes et 11 000 chez les femmes.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues espagnols de Xataka.