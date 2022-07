Jessica Thivenin et Thibault Garcia gagnants des Apprentis aventuriers 5 : une victoire pas méritée ? Elle répond aux attaques

Jessica Thivenin répond aux attaques

En stories sur Instagram, Jessica Thivenin n'a pas manqué de répondre aux mauvaises langues. Après avoir déjà assumé son visage gonflé qui a beaucoup fait parler lors des Apprentis aventuriers 5, la gagnante n'a pas hésité à mettre les choses au clair. "Je vois des messages où il est marqué : 'Vous ne méritez pas votre victoire, c'est dans le triche'. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi, je suis curieuse, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaires" a-t-elle d'abord déclaré avant d'assurer qu'elle et Thibault méritent leur victoire... et même qu'ils ont remporté le jeu avec beaucoup d'avance. "On ne le voit pas à la télé parce qu'il y a du montage et du suspense, mais on est arrivé au moins avec 10 ou 15 minutes d'avance sur les oranges et sur les jaunes. On a discuté avec Laurent sur la plage en attendant les autres" affirme la candidate des Marseillais.

Concernant les critiques, Jessica ajoute : "Quand je lis ça, je me dis que les gens... c'est un truc de ouf quoi. En plus, on parle de triche alors qu'on avait 4 minutes d'avance et que tout le monde nous a rattrapé, même les jaunes nous sont passés devant".

"Les jaunes auraient pu gagner"

Si les rouges ont gagné, c'est avant tout grâce à Virginie qui n'a pas voulu manger l'araignée, explique Jessica. "Les jaunes auraient pu gagner l'aventure des Apprentis. Si Virginie avait mangé l'araignée, ils avaient de l'avance sur nous. (...) Heureusement que Virginie n'a pas mangé l'araignée sinon, on n'aurait pas pu gagner." confie-t-elle. Aujourd'hui, elle est fière de sa victoire, malgré les critiques. "On est trop contents, trop fiers, même si on a failli perdre à cause d'une clé que j'avais jetée !" avoue Jessica.