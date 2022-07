Les Apprentis aventuriers 5 : du sexe sur le tournage ? "J'adore ça mais là...", Jessica Thivenin et Thibault répondent cash

Après la victoire d'Illan et Hilona dans Les Apprentis aventuriers 4 en 2019, c'est l'équipe rouge qui sort gagnante de la 5ème édition. Jessica Thivenin et Thibault Garcia ont remporté l'émission, malgré des accusations de tricherie. Après avoir répondu aux haters sur son physique, la jeune maman est revenue sur une question souvent évoquée : l'intimité sur le tournage.

"Libido zéro"

Interrogés par TéléStar après leur victoire, Jessica Thivenin et Thibault Garcia confirment que côté libido et sexe, c'était le néant sur le tournage des Apprentis aventuriers 5. "Libido, zéro !" a même déclaré la maman de Leewane et Maylone. Thibault explique : "Quand tu as faim, tu ne penses pas à autre chose. J'adore le sexe mais là, je m'en foutais. De toute façon, je n'aurais rien pu faire parce qu'il n'y avait pas de libido."

Les conditions de tournage étaient tellement compliquées que le couple n'a même pas échangé de baiser durant l'aventure ! "On ne se lave pas les dents, donc non, berk ! On s'aimait quand même, mais on s'aimait en Bluetooth, un peu de loin !" s'est amusée Jessica Thivenin.

Dans une interview, Laurent Maistret avait assuré que les candidats du jeu n'étaient pas en mode love sur le tournage. "Comme dans Koh Lanta, on ne vient pas dans l'émission pour faire une rencontre. Peut-être au début, mais quand ils commencent à être en galère, ce n'est plus leur priorité. Ils ont seulement une douche près des cabanes mais avec une quantité d'eau limitée" avait-il déclaré.