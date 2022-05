Jessica Thivenin métamorphosée par la chirurgie ? Elle réagit et assume son visage gonflé dans Les Apprentis aventuriers

Tous ces commentaires ne sont bien évidemment pas passés inaperçus au yeux de celle pour qui l'aventure a été particulièrement rude. Elle a d'ailleurs poussé un gros coup de gueule dans sa story Snapchat.

"J'ai lu les commentaires sous le partage que j'ai fait de la publication de notre portrait pour les Apprentis Aventuriers (...) Tout le monde a bloqué sur ma tronche ! Chirurgie esthétique, méconnaissable...Franchement ! Non mais, je pleure. Sérieux, il en faut peu ! Ça fait longtemps que j'ai démarré la chirurgie esthétique et les injections (...) Mais là, personne ne s'en remet. Ils ont bloqué là-dessus (...) Si ça ne vous plait pas, ce n'est pas grave. Moi, je me plais et je suis très contente. Après, c'est vrai que sur la vidéo, je suis un peu gonflée. Je venais juste de faire mes injections avant de partir. Ma tête me convient très bien. Le principal, c'est que je m'aime. J'espère pour vous que vous allez réussir à tourner la page et avancer dans votre vie personnelle" a déclaré celle qui a décidé de ne plus utiliser de filtres. On peut dire que les critiques semblent lui passer bien au-dessus de la tête !