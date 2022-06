Jessica Thivenin (Les Apprentis aventuriers 5) accusée de triche dans une épreuve, les internautes scandalisés

Chaque jour, on retrouve Les Apprentis aventuriers 5 sur W9 et les candidats enchaînent les galères... et les coups de gueule. Le manque de nourriture n'arrange pas les choses mais, pour mieux vivre, les duos peuvent dépenser des perles, gagnées lors des épreuves. Et certains sont prêts à tout pour gagner même... à tricher.

Jessica Thivenin accusée de triche dans Les Apprentis aventuriers

On le sait, Jessica Thivenin n'a pas bien vécu le tournage des Apprentis aventuriers 5 et a affiché sa grosse perte de poids après l'émission. La candidate est depuis quelques jours de nouveau aux centres de messages négatifs. Cette fois, c'est à cause d'une épreuve. Dans l'épisode diffusé ce jeudi 9 juin 2022, les équipes s'affrontaient pour gagner des perles. Le but ? Pousser une noix de coco uniquement avec le visage et ramper, sans s'aider de ses mains qui étaient attachées dans le dos des candidats.

Sauf que, comme l'ont repéré certains internautes, Jessica Thivenin aurait triché : à un moment, on peut la voir s'aider de ses mains pour avancer. Une chose qui a échappé à Laurent Maistret qui n'a rien remarqué du tout ! La séquence est dispo en vidéo dans notre diaporama.

Les internautes s'énervent

Un moment qui a énervé les internautes. Sur Twitter, les internautes ont réagi à cette séquence et, pour certains, accusé la prod de protéger le couple Jessica/Thibault.