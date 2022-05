Les Apprentis aventuriers 5 : vraies tensions à cause du manque de nourriture... Un gros clash éclate !

Depuis le 16 mai 2022, on assiste à la galère des candidats dans Les Apprentis aventuriers 5. Alors que la dernière saison a été annulée à cause de la crise sanitaire, le programme de survie de W9 a bien fait son retour cette année, avec un casting de folie ! Mais les apprentis robinsons, qui sont beaucoup plus habitués au luxe, commencent déjà à souffrir de la faim. Au point même qu'ils arrivent à se prendre la tête pour une pastèque !

Alors que les autres tentent de faire du feu, Océane et Marine El Himer s'occupent de couper le fruit, Marwa veille et leur demande de le couper équitablement en 14 morceaux... Ce qui ne plaît pas du tout aux jumelles ! "Je sais qu'on est dans une aventure de survie, mais le principe c'est quand même la solidarité. On manque tous de nourriture, on dort tous par terre... Donc, pour moi, même si c'est 14 petits morceaux, il faut le faire" explique l'ancienne candidate des Princes de l'amour 9, en interview.

"Elle essaie de se mettre en avant pour nous rabaisser"

Selon Marine, la réflexion de Marwa serait juste pour se faire passer pour la gentille aux yeux des autres, car les éliminations approchent. "Elle s'énerve contre nous pour qu'on coupe 14 parts, alors qu'habituellement elle ne dit jamais ça. Là, elle le dit haut et fort, juste pour se donner bonne conscience (...) Elle essaie de se mettre en avant pour nous rabaisser" affirme l'ancienne petite amie de Julien Guirado.

Un gros clash éclate alors entre Marwa et l'ex de Julien Bert ! Les autres tentent de calmer l'embrouille, mais les deux filles ne comptent pas se laisser faire... Visiblement, le manque de nourriture et la mauvaise hygiène décrite par Laurent Maistret commencent déjà à taper sur les nerfs des Apprentis aventuriers... Pour découvrir la suite, rendez-vous ce lundi 23 mai à 19h50 sur W9.