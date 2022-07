Les Apprentis aventuriers 5 : les gagnants déjà dévoilés ! Le spoiler 100% fiable

Le 16 mai 2022, 14 candidats de télé-réalité répartis en 7 équipes ont débarqué sur la plage des Apprentis aventuriers 5. Pour la grande épreuve finale, diffusée ce vendredi 8 juillet sur W9, il ne reste que 3 équipes en course : les oranges (Marwa et Kelegh), les jaunes (Virginie et Nicolo) et les rouges (Jessica Thivenin et Thibault Garcia).

Le dernier épisode est déjà dispo sur Salto. On a donc pu visionner cette grande finale et on connaît l'identité de ceux qui succèdent à Illan et Hilona, vainqueurs de la saison 4.

L'identité des vainqueurs dévoilée

Pour déterminer l'équipe gagnante des Apprentis aventuriers 5, Laurent Maistret, qui a remplacé Moundir à la présentation de l'émission, a préparé une épreuve de folie ! Les candidats ont dû se frotter à un parcours du combattant, manger des insectes, retrouver le coffre dans lequel était caché leur trophée et le ramener sur la plage.

Les premiers arrivés ont donc été sacrés grands gagnants et ont remporté les 10 000 euros en jeu. Fin du suspense... Ceux qui ont remporté le trophée sont : Jessica Thivenin et Thibault Garcia !

Si vous êtes déçus que cette saison réussie s'arrête déjà, vous pouvez vous consoler en vous disant que Le Reste du Monde, romance à Ibiza, dont on a décrypté la bande-annonce, débarque dès ce lundi 11 juillet sur W9.